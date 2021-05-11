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حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للارصاظ عن حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر المبـارك مـن الخميـس إلى الأحـد .

وتوقع المركز أن السماء ‏ستكون صحو إلى غائمة جزئياًيصاحبها رياح نشطة خلال ساعات النهاريومي السبت والأحدعلى منطقة ‎الرياض يمتد تأثيرها للأجزاء الشماليةلـ ‎المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقيةبـمنطقة ‎المدينة المنورة.

وأسأل المركز الوطني الأرصاد أن لفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة ‎مكة المكرمة .

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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