شكرا لمتابعة خبر عن حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المركز الوطني للارصاظ عن حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر المبـارك مـن الخميـس إلى الأحـد .
وتوقع المركز أن السماء ستكون صحو إلى غائمة جزئياًيصاحبها رياح نشطة خلال ساعات النهاريومي السبت والأحدعلى منطقة الرياض يمتد تأثيرها للأجزاء الشماليةلـ المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقيةبـمنطقة المدينة المنورة.
وأسأل المركز الوطني الأرصاد أن لفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة .