شكرا لمتابعة خبر عن موعد إعلان نتائج رخص المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن يوم الثلاثين من شهر مايو الجاري موعداً لإعلان النتائج والبدء في إصدار الرخص للمجتازين للاختبارات التي عقدت بنوعيها (الاختبار التخصصي والاختبار العام).

ويأتي ذلك حسب الجدول الزمني الذي أقرته الهيئة عند البدء بتدشين منصة التسجيل الإلكترونية في شهر نوفمبر من عام 2020.

ويهدف نظام رخص المعلمين، إلى الارتقاء والتطور المهني، والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، إضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم.