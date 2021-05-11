الداخلية: مضاعفة عقوبة مخالفة الأفراد للاحترازات حال تكرارها.. تصل لـ100 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية، تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه يعاقب الأفراد المخالفون للإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية بالغرامة ألف ريال وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية.

وأكدت أنه يعاقب أي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح، بالغرامة وقدرها ألف ريال.

وقالت إن أي شخص يحضر التجمعات العائلية أو غيرها من أشكال التجمعات التي حددتها يخالف بـ(5.000) ريال، مؤكدة أنها حال التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وأشارت إلى أن الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها أو التسبب فيها يعاقب صاحبها الغرامة 10 آلاف ريال، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وبيّن المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا (COVID-19)، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

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