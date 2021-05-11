أمريكا تكرم سعوديًا أنجز بحثًا سينقذ الملايين.. ألهمته رحلة والدته مع السرطان

حصل مروان عبد الجواد الطالب بالسنة الرابعة في درجة الدكتوراه بمجال الهندسة الكيمائية من جامعة أريزونا الأمريكية على جائزة مسابقة Grad Slam بجامعة أريزونا لعام 2021، بعدما ألهمته رحلة والدته في صراعها مع السرطان، لبحث سينقذ الملايين.

وقال مروان عبد الجواد خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على فضائية الإخبارية إنه تم تشخيص والدته بمرض السرطان وأخبرته شقيقته أن الأطباء يريدون إجراء رنين مغناطيسي لها، غير أن والدته توفيت مطلع رمضان الجاري.

وأضاف مروان عبد الجواد أنه اكتشف أن الرنين المغناطيسي يعمل من خلال استخدام أنواع معينة من المعادن لإدخالها بالجسم، ومن خلالها يتم اكتشاف الورم بالجسم بشكل واضح جدًا، لكن من سلبيات هذا الفحص أن جزء منها يترسب بالجسم وممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وتابع مروان عبد الجواد أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية دائمًا نتنج تحذيرات بالنسبة الجادولينيوم هو المعدن الشائع الذي يتم استخدامه لكن المشكلة أن له مخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

واستطرد مروان عبد الجواد أنه قرر البحث عن وسيلة تكون آمنة لإجراء الرنين المغناطيسي ولا تؤدي للوفاة من خلال تخصصه «حبيبات النانو».

وقال مروان عبد الجواد أنه بدأ بحثه باستبدال معدن الجادولينيوم بحبيبات الذهب ووضع بداخلها مغناطيس صغير واكتشف بعد فترة أن مغناطيس والذهب إذا دخل الجسم لن يعرف أين يذهب وسيظل يدور حتى يخرج خاصة أن الذهب آمن لجسم الإنسان ولا ضرر منه.

وأردف مروان عبد الجواد قائلًا: عندما كنت صغيرًا وأحزر درجات مرتفعة أو أشارك في مسابقات كنت أفرح بالجائزة المعنوية والجائزة المادية لكن الجائزة الأكبر كانت عندما تقول لي أمي «أنت دائمًا تخليني مبسوطة» وأنها كانت تعلم بأمر البحث وهي كانت مصدر إلهامي فهذا الشيء كان يساعدني أكثر ويعطيني دافع.

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