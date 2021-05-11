الداخلية: عقوبة المنشآت المخالفة لاحترازات كورونا تصل لـ200 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية، تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن قيام منشآت القطاع الخاص بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها، وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص، تؤدي إلى معاقبتها، وفق التالي:

1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي:

- المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب بـ(10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

- المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 - 49) تعاقب بـ(20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

- المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 - 249) تعاقب بـ(50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

- المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب بـ(100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال.

4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.

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