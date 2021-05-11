السفارة في سنغافورة: التعليمات الحالية لا تسمح بالسفر.. وحالات استثنائية

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية سنغافورة، أن التعليمات الحالية لا تسمح بالسفر إلا في حالات استثنائية وطارئة.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود تنويه المواطنين الكرام، بأن التعليمات في جمهورية سنغافورة لا تسمح بالسفر إليها إلا في حالات استثنائية طارئة، يتوجب الموافقة المسبقة عليها قبل السفر «ليس من ضمنها حالات السفر بغرض السياحة».

وأشارت سفارة السعودية لدى سنغافورة، إلى أنه لمزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقع إدارة الهجرة والمنافذ السنغافورية .

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