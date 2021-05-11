هل يمكن تجديد جواز السفر لمن عليه مخالفات مرورية؟.. «الجوازات» تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات مرورية، مشيرة إلى رسوم تجديده

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعليمات تشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إتمام الإجراء.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية: «أنا عليا مخالفات مرورية هل أقدر أجدد جواز السفر».

وأضافت الجوازات السعودية أنه «سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا».

وكانت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أوضحت أن مهلة استلام جواز السفر هي 90 يومًا من تاريخ إصداره أو تجديده لتفادي إلغاء جواز السفر وعدم استرداد الرسوم.

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