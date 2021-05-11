«الأرصاد» عن طقس العيد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة

أوضح المركز الوطني للارصاد، حـالة الطقـس المـتوقـعة خـلال أيـام عيـد الفطـر المبـارك، مـن الخميـس إلى الأحـد (١-٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ).

وذكر مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن السماء ستكون من صحو إلى غائمة جزئياً يصاحبها رياح نشطة خلال ساعات النهار يومي السبت والأحد القادمين على منطقة الرياض، يمتد تأثيرها للأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية بـمنطقة المدينة المنورة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه يتـوقـع سمـاء صحـو إلى غائمة جزئياً يومي السبت والأحد على منـاطـق القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف، مع فـرصـة هـطـول أمـطار رعـديـة على مناطق: عسير والباحة وجازان ونجران.

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