3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 352 إصابة، من إجمالي 999 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 280 حالة، والشرقية 120 حالة، والمدينة المنورة 54 حالة، وعسير 50 حالة، وجازان 47 حالة، والقصيم 31 حالة، وتبوك 25 حالة، ونجران 17 حالة، وحائل 16 حالة، والباحة 12 حالة، والحدود الشمالية 8 حالات، والجوف 7 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1286 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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