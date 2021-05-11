بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم إخراج زكاة الفطر في مدينة أخرى

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم إخراج زكاة الفطر في مدينة أو بلد غير المدينة المقيم فيها مخرج الزكاة.

وقال الشيخ الخثلان – عبر تويتر- إن هناك أفضلية وهناك جواز، فالأفضلية أن يخرج الشخص زكاة الفطر في البلد الذي تغرب على الانسان الشمس فيه في ليلة العيد.

وأضاف الشيخ الخثلان أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في أي مكان، فلا بأس بذلك، حتى لو قام الشخص بتوكيل من يخرجها عنه في بلد آخر، موضحًا أن الأمر فيه متسع بخصوص هذا الأمر.

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