إعادة فتح حراج خضار جدة وفقًا للاشتراطات الوقائية

وأوضح مدير أسواق النفع العام بالأمانة إبراهيم شبعاني أن إعادة فتح ساحات الحراج تأتي بعد إقرار عدد من الإجراءات التنظيمية التي تضبط عملية الدخول والخروج وتحدد أعداد المتسوقين لمنع التزاحم، مبينًا أنه جرى اعتماد أوقات مختلفة لأعمال التنزيل والتحريج والترفيع بحسب أصناف الخضار والفاكهة المعروضة.
وبين أن السماح بدخول ساحة الحراج سيقتصر على الفئات المصرح لها من المتسوقين وفق إجراءات معتمدة لكل فئة، مضيفًا أنه سيتم طباعة بطاقات خاصة بالدخول ووضع لوحة إرشادية عند البوابات لتنبيه المتسوقين بالمسموح لهم بدخول ساحة الحراج، وسيجري تنظيم حركة الدخول والخروج من قبل أفراد الحراسات الأمنية الذين سيتولون مهمة تدقيق التصاريح ومعاينة تطبيق توكلنا.
وأكد شبعاني استمرار جولات الرقابة الميدانية خلال أوقات عمل الحراج، لمتابعة امتثال الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
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