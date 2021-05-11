استئناف طلبات الاستقدام من أوغندا الاثنين المقبل

أكدت مصادر «دوت الخليج» استئناف العمل بعودة العمالة من دولة أوغندا، الاثنين المقبل بعد توقف الاستقدام خلال الفترة الماضية لأكثر من 20 يومًا.

ووفقًا للمصادر بشأن الإيقاف المؤقت لاستقبال طلبات الحصول على التأشيرات بسبب الخلل والعطل الفني في نظام التأشيرات الإلكتروني، فإن استئناف العمل سوف يتم من بداية الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 17 /5/ 2021.

يذكر أن سبب إيقاف استقدام العمالة كان «مؤقت» بسبب خلل فني وعطل في الأنظمة الإلكترونية من تاريخ 7 / 9/ 1442، وأن السفارة السعودية عملت على إصلاح الخلل من قبل المختصين من أجل عودة النظام لوضعه الطبيعي.