شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المحكمة العليا تدعو إلى تحري هلال شوال مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعلن المحكمة العليا ،مساء اليوم الثلاثاء عن نتيجة تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وكانت المحكمة قد دعت في اعلان صدر عنها ، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية الهلال ـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

قالت المحكمة في البيان انها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م.

وترجو ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.