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وزارة الداخلية : 50 ألف ريال عقوبة تجمعات العمالة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

وزارة الداخلية : 50 ألف ريال عقوبة تجمعات العمالة

لـ5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديث جدول عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار حيث يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:
1. (10.000) ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
2. (15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.
3. (40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.
4. (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وزارة الداخلية
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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