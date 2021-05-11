الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

6 معلومات عن فناك دارتي بعد أنباء دخولها السعودية العام المقبل

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تسعى شركة فناك دارتي Fnac Darty الفرنسية إلى فتح أول فرع لها في العام المقبل، وذلك بموجب اتفاقية شراكة فواز عبد العزيز الحكير، تاجر التجزئة في المملكة مع شركة التجزئة الإلكترونية الأوروبية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح أول فرع في السعودية عام 2022، حيث سيعرض الإلكترونيات الاستهلاكية متعددة العلامات التجارية، والأجهزة المنزلية، والكتب، والمنتجات الثقافية، وفي هذا الإطار، إليك بعض المعلومات عن الشركة الفرنسية.

معلومات عن شركة فنانك آرتي الفرنسية

1- يقع المقر الرئيسي للشركة في سين، فرنسا، ورئيسها هو إنريكي مارتينيز.

2- كانت تُعرف سابقًا باسم Kesa Electricals plc و Darty plc و Darty Limited، وهي شركة متعددة الجنسيات لبيع الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية بالتجزئة.

3- كانت سابقًا شركة عامة محدودة مدرجة في بورصة لندن، حتى تم شراؤها من قبل تاجر التجزئة الفرنسي فناك في يوليو 2016.

4- يعود تاريخ عائلة دارتي إلى عام 1957، حيث أدار الأب وأبناؤه الثلاثة، ناتان ومارسيل وبرنارد، متجرًا صغيرًا للمنسوجات، وبدأ الأخوان دارتي في بيع الأسهم، ولجذب العملاء، تركوا البضائع على الرصيف، وفي غضون أيام قليلة، تم بيع الأسهم، وفي عام 1967، انتقل الأخوان دارتي إلى مستودع أكبر.

5- وفي عام 1988، شرع الأخوان في إعادة شراء الشركة من خلال الاستحواذ الإداري وبالتالي إظهار الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، وكانت العملية ناجحة، وفي نهاية العام نفسه افتتحت دارتي متجرها رقم 100.

6- وفي عام 1993 افتتحت الشركة موقعها التجاري على الإنترنت، وزاد حجم هذا الكيان من خلال عمليات الاستحواذ، وفي بداية عام 2003، شمل Darty and But في فرنسا، و Comet في المملكة المتحدة، و BCC في هولندا، و Vanden Borre في بلجيكا، و Datart في جمهورية التشيك وسلوفاكيا.

إيرادات الشركة

وفقًا لآخر البيانات المتاحة عن إيرادات الشركة، والتي تعود إلى 2016، فقد حققت 3،656.8 مليون يورو إيرادات.



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