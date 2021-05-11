352 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1286 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1286 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 352 حالة جديدة، منطقة مكة المكرمة 260، الشرقية 120، المدينة المنورة 54، عسير 50، جازان 47، القصيم 31، تبوك 25، نجران 17، حائل 16، الباحة 12، الحدود الشمالية 8، الجوف 7.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 428369 حالة، وإجمالي حالات التعافي 412102 حالة، وإجمالي الوفيات 7098 حالة.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9169 حالة والحالات الحرجة 1358 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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