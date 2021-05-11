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البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق التابعة لها تواصل مكافحة الجراد بمختلف المناطق على مستوى المملكة العربية .

مكافحة الجراد بمختلف المناطق

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تواصل فرق وزارة البيئة مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة”.

البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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