الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق التابعة لها تواصل مكافحة الجراد بمختلف المناطق على مستوى المملكة العربية السعودية.

مكافحة الجراد بمختلف المناطق

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تواصل فرق وزارة البيئة مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة”.



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