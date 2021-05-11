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شكرا لقرائتكم البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11
البيئة: مكافحة الجراد في مساحة 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق التابعة لها تواصل مكافحة الجراد بمختلف المناطق على مستوى المملكة العربية السعودية.
مكافحة الجراد بمختلف المناطق
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “تواصل فرق وزارة البيئة مكافحة الجراد الصحراوي في مساحة تزيد عن 4 آلاف هكتار على مستوى المملكة”.
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