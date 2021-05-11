الزعاق يوضح أسماء الهلال : سماوي ويماني ومنحرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية الهلال إلى هلال سماوي ويماني ومنحرف.

ما هو العرجون القديم؟

وتابع الزعاق: “قال تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}، والهلال هو الجزء الرقيق من القمر، وقال الله تعالى : {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}، والعرجون القديم هو عرق النخلة إذا يبس فيتقوس.

أشكال القمر الثلاثة

وأضاف خالد الزعاق “للقمر أشكال ثلاثة، المستوي والذي يسميه العرب بالسماوي لأن قرناه يتجهان إلى السماء، والمنتصف والذي يسمى باليماني لأن يتجه إلى جهة اليمن”.

وتابع: “والمنحرف وهو الذي يكون بين السماوي واليماني، والهلال يتزايد نوره كلما ابتعد عن الشمس”.

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