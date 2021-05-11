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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 193.48 ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 193.48 ريال

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 193.48 ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، بدعم صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ زاد الإقبال على المعدن بفعل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت الضغوط التضخمية في زيادة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الثلاثاء، إلى 221.12 ريال (58.96 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 193.48 ريال (51.59 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 165.84 ريال (44.22 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم إلى 128.99 ريال (34.40 دولار).
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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