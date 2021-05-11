الشؤون الإسلامية تنهي ربط كاميرات المراقبة للمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بوكالتها للمشروعات والصيانة مشروع ربط كاميرات المراقبة بجميع مواقيت المملكة ومساجد المشاعر المقدسة بمركز التحكم بديوان الوزارة بالرياض.

أول مرة في تاريخ الوزارة

وأوضح وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المكلف المهندس أسامة الجفال أن المشروع تم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الوزارة ويهدف لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها عن بعد من مقر ديوان الوزارة و الاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المواقيت والمساجد بمنطقة المشاعر المقدسة.

مركز لمتابعة جميع مشاريع الوزارة

وبين أن الوزارة أنشأت مركزًا لمتابعة جميع مشاريع الوزارة في المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة وبإشراف مهندسين ومراقبين على مدار الساعة يطلعون على الأعمال ويقومون بتقويمها ورفع التقارير الدورية عن مستواها ومعالجة السلبيات وجوانب التقصير إن وجدت.

ونوه الجفال بالمتابعة والإشراف المباشر من معاليه لجميع مشاريع وأعمال وبرامج الوزارة التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج و المعتمرين والزوار بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون سنوياً.



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