توضيح من سفارة المملكة في القاهرة بشأن عطلة عيد الفطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبهت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين أنها ستكون في عطلة رسمية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى تاريخ 18 مايو الجاري.

عطلة رسمية

وقالت السفارة في بيان لها، إنه بمناسبة عيد الفطر، ستكون في عطلة رسمية من الفترة 11-١٨ لشهر مايو ٢٠٢١م. مؤكدة على أنها تستقبل الحالات الطارئة على الرقم التالي (01145331197).

تهنئة بالعيد

وقدمت السفارة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ، قائلة «سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات».



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