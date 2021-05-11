شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقاح كورونا في منازل المرضى بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

تواصل الفرق الميدانية التابعة للرعاية الصحية المنزلية في صحة القريات تطعيم المرضى المسجلين في قوائم التطعيم بلقاح كورونا في منازلهم.

كما تقوم الفرق الطبية بتطعيم الأشخاص البالغين الذين يقيمون مع هؤلاء المرضى حماية لهم من خطر الفيروس.

وقال المواطنين بالقريات أنهم أخذوا تطعيم كورونا وهو آمن، ونصحوا الجميع باخذ اللقاح حماية للمجتمع والفرد، وقدموا الشكر للحكومة الرشيدة التي وفرت لهم سبل الراحة