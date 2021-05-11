شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم تبادل هدايا العيد عن طريق القرعة.

وقال الشيخ سعد الخثلان، في رده على استفسار إحدى السائلات، أنه إذا كانت كل واحدة تأتي بهدية وأقيام تلك الهدايا متساوية ومن باب التنويع يقرع لواحدة لتأخذ هدية والأخرى تأخذ هدية وهكذا، هذا لا بأس به لأن كل واحدة دفعت بقيمة ما أخذت.

وأشار "الخثلان" إلى أنه إذا كانت أقيام تلك الهدايا مختلفة فهذا لا يجوز، حتى وإن كانت كل واحدة ستأخذ هدية، وهذا ينطبق عليه قاعدة الميسر.