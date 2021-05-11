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بالفيديو.. موظف يعبر عن سعادته بخدمة المعتمرين : "دعوة واحدة تنسيك التعب"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعرب أحد موظفي وزارة الحج والعمرة عن حبه للعمل في خدمة المعتمرين، قائلًا : دعوة واحدة تنسيك التعب.

وقال موظف وزارة الحج والعمرة : " الحمدلله الذي اصطفانا لهذه المهمة وافتخر بخدمة ضيوف الرحمن ".

وأضاف أن من بين المواقف التي لم ينساها؛ هي رؤيته لمعتمرة كبيرة في السن وهي تبكي من شدة سعادتها عند قدومها لتأدية مناسك العمرة بعد انقطاع لعام ونصف.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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