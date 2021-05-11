شكرا لمتابعة خبر عن آلية توثيق تلقي لقاح كورونا في توكلنا بعد أخذه بأمريكا أو كندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن طريقة توثيق تلقي اللقاح في تطبيق توكلنا، إذا كنت تلقيته في أمريكا أو كندا.

وأوضحت الملحقية الصحية، أن المستندات المطلوبة هي: صورة من كارت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في أمريكا أو كندا، صورة من جواز السفر وتأشيرة وختم الدخول إلى أمريكا أو كندا، صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، كتابة رقم الجوال الذي قمتم بالتسجيل به في تطبيق (صحتي).

وتتمثل آلية طلب التسجيل في: التسجيل في تطبيق صحتي (قد لا يتمكن المتواجدون في الخارج من التسجيل في تطبيق صحتي، فيتم التسجيل بعد عودتهم إلى المملكة)، وتوضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF وترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة (مركز 937) عبر البريد الإلكتروني: [email protected] ؛ بينما عند الموافقة على طلبكم سيتم تحديث حالتكم في تطبيق توكلنا.