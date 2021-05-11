شكرا لمتابعة خبر عن قصة يمني مصاب بشلل بسبب رصاص الحوثي يدرس ويعالج بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سلطت قناة العربية الضوء على قصة يمني يدرس َيعالج في المملكة بعد إصابته بشلل بسبب رصاص الحوثي.

وروى اليمني عبدالواحد على قصته قائلا انه نجا من رصاص الحوثي بعد تفجير منزل أسرته أمام عينه وإطلقوا النار عليه حتى أصبح أسير الكرسي المتحرك بعد إصابته بشلل مزمن وقطع في حبله الشوكي.

وأضاف عبدالواحد أنه تلقى طلقة نارية في العمود الفقري، منذ ١٩ عاما ويجلس على كرسي متحرك، مشيرا إلى أن تم نقله إلى الرياض وتكفلت الحكومة بالمملكة بعلاجه الطبي والتأهيلي.

وأكد الشاب اليمني أن الرصاص لم يمنعه من تحقيق حلمه حيث يدرس الهندسة في مكة المكرمة .