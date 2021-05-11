شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يوضح سبب تسمية الهلال إلى سماوي ويماني ومنحرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية الهلال إلى هلال سماوي ويماني ومنحرف

وقال الزعاق خلال برنامج " تقويم " : قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" والهلال هو الجزء الرقيق من القمر، وقال الله تعالى : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"، هو عرق النخلة إذا يبس فيتقوس.

وأضاف : للقمر أشكال ثلاثة، المستوي والذي يسميه العرف بالسماوي لأن قرناه يتجهان إلى السماء، والمنتصف والذي يسمى باليماني لأن يتجه إلى جهة اليمن.

وتابع: والمنحرف وهو الذي يكون بين السماوي واليماني.والهلال يتزايد نوره كلما ابتعد عن الشمس.