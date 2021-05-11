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بالفيديو.. الزعاق يوضح سبب تسمية الهلال إلى سماوي ويماني ومنحرف

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، سبب تسمية الهلال إلى هلال سماوي ويماني ومنحرف

وقال الزعاق خلال برنامج " تقويم " : قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" والهلال هو الجزء الرقيق من القمر، وقال الله تعالى : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ"، هو عرق النخلة إذا يبس فيتقوس.

وأضاف : للقمر أشكال ثلاثة، المستوي والذي يسميه العرف بالسماوي لأن قرناه يتجهان إلى السماء، والمنتصف والذي يسمى باليماني لأن يتجه إلى جهة اليمن.

وتابع: والمنحرف وهو الذي يكون بين السماوي واليماني.والهلال يتزايد نوره كلما ابتعد عن الشمس.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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