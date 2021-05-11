26 مليون جرعة لقاح بدول الخليج.. والسعودية والإمارات الأكثر تعافيًا من كورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد اللقاحات ضد كورونا بدول الخليج العربي يتجاوز 26 مليون جرعة منذ بدء التطعيم وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السعودية والإمارات تصدرتا حالات التعافي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الاثنين (10 مايو 2021م) تم منح (26.313.923) جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف أن إجمالي الإصابات المركدة بلغ (1.852.844)، وإجمالي حالات العافي بلغ (1.761.745)، وإجمالي الوفيات بلغ (13.680).

وأشار المركز إلى أن الامارات تصدرت حالات التعافي من كورونا بنسبة 96.3% ثم السعودية بنسبة 96.1%، وقطر 95.8 % والكويت 94.6% والبحرين 92.6% وسلطنة عمان 91.8%.

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