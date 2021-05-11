خطوات التسجيل في «توكلنا» لمتلقي لقاح كورونا بأمريكا أو كندا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت عنها «الملحقية الصحية بواشنطن»..
أوضحت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا لمن تلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة او كندا.
وذكرت الملحقية الصحية –عبر تويتر- أن المرفقات المطلوبة تتصمن التالي:
ـ صورة من كارت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في أمريكا أو كندا.
ـ صورة من جواز السفر وتأشيرة وختم الدخول إلى أمريكا أو كندا.
ـ صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
ـ كتابة رقم الجوال الذي قمتم بالتسجيل به في تطبيق «صحتي».
وحول آلية طلب التسجيل أوضحت الملحقية، أنه يتم كالتالي:
1 ـ التسجيل في تطبيق صحتي (قد لا يتمكن المتواجدون في الخارج من التسجيل في تطبيق صحتي، فيتم التسجيل بعد عودتهم إلى المملكة).
ـ توضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF) وترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة (مركز ۹۳7) عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
وأشارت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، إلى أنه عند الموافقة على الطلب سيتم تحديث الحالة في تطبيق (توكلنا).
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