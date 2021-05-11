خطوات التسجيل في «توكلنا» لمتلقي لقاح كورونا بأمريكا أو كندا

أوضحت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا لمن تلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة او كندا.

وذكرت الملحقية الصحية –عبر تويتر- أن المرفقات المطلوبة تتصمن التالي:

ـ صورة من كارت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في أمريكا أو كندا.

ـ صورة من جواز السفر وتأشيرة وختم الدخول إلى أمريكا أو كندا.

ـ صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

ـ كتابة رقم الجوال الذي قمتم بالتسجيل به في تطبيق «صحتي».

وحول آلية طلب التسجيل أوضحت الملحقية، أنه يتم كالتالي:

1 ـ التسجيل في تطبيق صحتي (قد لا يتمكن المتواجدون في الخارج من التسجيل في تطبيق صحتي، فيتم التسجيل بعد عودتهم إلى المملكة).

ـ توضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة (PDF) وترسل إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة (مركز ۹۳7) عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وأشارت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، إلى أنه عند الموافقة على الطلب سيتم تحديث الحالة في تطبيق (توكلنا).

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