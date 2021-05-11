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«الصحة» تُنفذ حملة توعوية للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - للحد من انتشار ..

بدأت الصحة اليوم تنفيذ حملة توعوية تحت شعار #بطل_الاحترازات، تستهدف من خلالها حث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على التقيد بالتدابير الوقائية مثل «لبس الكمامة - التعقيم المستمر - ترك مسافة آمنة - أخذ اللقاح»؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية التي سيتم نشرها عبر حساب الوزارة في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» لتأكيد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس «كورونا» كوفيد 19، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان «الوقاية من كورونا»؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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