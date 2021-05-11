مفحط حي قاراء بسكاكا في قبضة رجال المرور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الجوف

تمكنت دوريات مرور منطقة الجوف من ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بقاراء بمدينة سكاكا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

تطبيق العقوبات المقررة

وقالت الإدارة العامة للمرور بحسابها الرسمي تويتر “مرور منطقة الجوف يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي قاراء في مدينة سكاكا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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