مضاربة جماعية بين عمالة وافدة في الهفوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الهفوف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق مضاربة جماعية عنيفة بين عدد من العمالة الوافدة، قيل إنها وقعت في سوق القيصرية بالهفوف؛ حيث جرى استخدام العصي وحقائب السفر.

حالة من الفوضى

وبيّن المقطع حالة من الفوضى في السوق، ومشاجرة بين عدد كبير من العمالة البنجلاديشية ومطاردات بينهم واعتداءات بالعصي الخشبية والحقائب.

ولم يتضح حتى الآن سبب المشاجرة، ومن المتوقع صدور بيان من الجهات المختصة ليكشف ملابسات الواقعة.



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