الحصيني: الخميس أول أيام عيد الفطر فلكياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني إن المحكمة العليا السعودية، دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ مساء اليوم الثلاثاء 1442/9/29هـ.

الحسابات الفلكية

وأضاف الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع رمضان لعام 1442هـ “30” يوماً والدعوة للترائي اقتداءً بسُنة النبيﷺ رغم عدم وجود الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “فإن شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل الشهر شرعًا، الحسابات الفلكية تقول رؤية الهلال مساء اليوم غير ممكنة لغروب القمر قبل الشمس وتولد الهلال بعد غروب الشمس”.

أول أيام العيد

وختم الحصيني بقوله “بالتالي يكون الخميس 1442/10/1هـ 13 مايو أول أيام عيد الفطر والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي حسب ما يردها حول ترائي الهلال”.

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