شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في القاهرة تعلن عطلة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

نبهت سفارة المملكة في القاهرة، المواطنين أنها ستكون في عطلة رسمية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى تاريخ 18 مايو الجاري.

وذكرت أنها بمناسبة عيد الفطر، ستكون في عطلة رسمية من الفترة 11-١٨ لشهر مايو٢٠٢١م. مؤكدة على أنها تستقبل الحالات الطارئة على الرقم التالي (01145331197).

وقدمت السفارة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ، قائلة «سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات».