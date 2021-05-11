شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رحلة عطاء من خميس مشيط إلى سراة عبيدة بطلها شقيقان تطوعا لعلاج المحتاجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أقدم شقيقان في محافظة خميس مشيط، على التطوع لعلاج المحتاجين بلا مقابل مادي في محافظة سراة عبيدة.

وحرص وليد القحطاني الذي يعمل أخصائيا أول في جراحة العظام مع أخيه "عبدالله" المتخرج من طب طوارئ، على مواصلة أعمال التطوع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يقطعان 60 كيلومترا نحو محافظة سراة عبيدة مرتين أسبوعياً.

ويأتي ذلك لتقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها بلا مقابل مادي في عيادة تطوعية، فيما أكدا أن فعل ذلك يساعدهما في تحفيز النفس على العطاء وتعزيز ثقتهما بأنفسهما، فضلا عن نقل خبراتهما للطاقم الطبي الذي يعمل معهما.