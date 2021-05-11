شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: نتعاون ما نتهاون ونتقيد بالاحترازات في العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التعاون وعدم التهاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية في عيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرور ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة، وعدم تنظيم أو حضور تجمعات مخالفة، لا تجامل على حساب صحتك، وعدم المصافحة.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى الحفاظ على صحة كبار السن، مصيفًا: "لنجعله عيداً سعيداً بدون التسبب في أي ضرر على الأقارب والمجتمع. كل عام وأنتم بصحة وعافية" .