شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «شؤون الحرمين» تفعل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل خدمة الباركود لكتاب صفة العمرة والدعاء بالمسجد الحرام.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالرئاسة، عبداللطيف آل حسين، أن تفعيل هذه الخدمة يأتي لمواكبة رؤية المملكة 2030 في خدمة المعتمر والزائر.

وأعرب "آل حسين" عن شكره إلى الرئيس العام لشؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس، لدعمه تفعيل مثل هذه البرامج التقنية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.