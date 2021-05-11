السفارة السعودية بالقاهرة: عطلة 7 أيام بمناسبة عيد الفطر

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، أنها ستكون في عطلة رسمية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى تاريخ 18 مايو الجاري.

وقدمت السفارة –عبر تويتر- أرقى التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ، «سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده بالخير واليمن والبركات».

وأوضحت السفارة، انها بمناسبة عيد الفطر، ستكون في عطلة رسمية من الفترة (١١-١٨) لشهر مايو٢٠٢١م. مشيرة إلى أنها تستقبل الحالات الطارئة على الرقم التالي (01145331197).

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