محمد الفلاح - الثلاثاء 11 مايو 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر، اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، لدى البنك المركزي المصري ومعظم البنوك.



كما استقرت بقية العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، ماعدا الجنيه الإسترليني الذي زاد والدينار الكويتي الذي انخفض.

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو/ أيار الجاري حتى الأحد 16 من ذات الشهر.

واستقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وهو السعر أمس.

وتكرر ذات السعر بذات الاستقرار لدى بنكي مصر (ثاني أكبر بنك في مصر) والتجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

والسبت الماضي، أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 18.99 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

في حين زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 22.03 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع، مقابل 21.82 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، أمس.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلى 51.84 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، مقابل 51.90 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، أمس.