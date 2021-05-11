شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً للعيد .. مسالخ السيح تحت الرقابة المشددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الخرج أعمالها الرقابية على المسالخ في مدينة السيح مع قرب حلول عيد الفطر المبارك؛ بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين والمقيمين والتيسير عليهم.

واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية، والتشديد على الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية واستبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين للتأكد من مدى الالتزام.

وتضمنت إجراءات المسالخ رفع الطاقة التشغيلية وتكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش، والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الذبائح وسلامة خروجها، إضافة إلى تهيئة جميع المسالخ بالكوادر من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة.