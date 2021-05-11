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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تنسيق المواقف في القضايا العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11
وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تنسيق المواقف في القضايا العربية
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.
تنسيق المواقف
وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
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