الخثلان يوضح وقت إخراج زكاة الفطر حال نقص أو تمام رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، وقت إخراج زكاة عيد الفطر.

وقت إخراج الزكاة

وقال الشيخ الخثلان: “إن وقت زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فأول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان”.

نقص أو تمام رمضان

وتابع الشيخ سعد الخثلان، ومن أخرجها قبل ذلك فينظر لو كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس السابع والعشرين، أما إن كان الشهر تمامًا فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس اليوم الثامن والعشرين”.





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