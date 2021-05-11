أسعار النفط تهبط بفعل انحسار مخاوف تعطل خطوط أنابيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم مع انحسار المخاوف من تعطل طويل الأمد لمنظومة كولونيال بايبلاين لخطوط أنابيب الطاقة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، في حين قلصت بعض شركات التكرير بساحل الخليج الأميركي الإنتاج.

العقود الآجلة للخام الأميركي

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 61 سنتاً بما يعادل 0.94% إلى 64.31 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادتها سنتين أمس الاثنين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو 0.82% إلى 67.76 دولار للبرميل بعد ارتفاع أربعة سنتات أمس.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في مذكرة اليوم “لم يكن أمد زيادة أسعار النفط طويلا، إذ يبدو أن تعطل كولونيال بايبلاين لن يكون له أثر طويل المدى”.

التقرير الشهري لمنظمة أوبك

وأغلقت كولونيال بايبلاين، التي تنقل أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا من البنزين والديزل ووقود الطائرات، شبكتها يوم الجمعة بعدما تضررت من هجوم إلكتروني.

ومن المتوقع أن تصدر أوبك اليوم تقريرها الشهري بشأن أسواق النفط، والذي سيتضمن أرقام الإنتاج في أبريل.

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