سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 11 منطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-11

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية ).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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