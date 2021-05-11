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شكرا لقرائتكم سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 11 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 11 منطقة
متابعات الخليج 365 - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية ).
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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