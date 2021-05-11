السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

المناطق - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.