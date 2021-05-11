شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلا للمعتمرين .. تفعيل «الباركود» للمطبوعات الرقميه بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بتفعيل خدمة الباركود مواكبة للتقنيه الحديثه وتسهيلا للمعتمرين للاستفاده من المطبوعات الرقميه بالمسجد الحرام .

وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي الأستاذ عبداللطيف آل حسين أن هذه المبادره النوعيه تأتي تحقيقا لتطعات القيادة الرشيده ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في خدمة المعتمر والزائر.

واختتم سعادته بالشكر الوافر لمعالي الرئيس العام -حفظه الله - في دعم وتفعيل مثل هذه البرامج التقنيه التي تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في تذليل الخدمات المقدمه للحرمين الشريفين وقاصديهما .