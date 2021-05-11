شكرا لمتابعة خبر عن مدني جازان : سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية نتج عنه عدة أضرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات - ولله الحمد -

كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.