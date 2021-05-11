شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وكندا.. كيف توثّق حصولك على اللقاح في «توكلنا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الملحقية الصحية السعودية في واشنطن، طريقة التوثيق في تطبيق «توكلنا» لمن تلقى لقاح كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

وأوضحت ذلك في خطوات، بالتسجيل في تطبيق «صحتي»، وإرفاق صورة من كرت التطعيم الصادر من أحد مراكز التطعيم في أمريكا أو كندا، وصورة من جواز السفر وتأشيرة ختم الدخول، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة مع كتابة رقم الجوال الذي تم التسجيل به في تطبيق «صحتي».

وأضافت الملحقية: بأنه يجب وضع جميع المرفقات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وإرسالها إلى الجهة المختصة في وزارة الصحة عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيتم تحديث الحالة في توكلنا عند الموافقة على الطلب.