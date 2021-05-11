شكرا لمتابعة خبر عن مقيم بريطاني: السعودية أكثر أمنًا من بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكد البريطاني عبدالرحمن عافية المقيم بالمملكة، على شدة حبه للمملكة، وشعوره بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن ذلك الشعور لا يوجد مثله في بريطانيا.

وكان الإعلامي عبدالله المديفر قد وجه لعبد الرحمن سؤالا قال فيه: "في 2003 حدثت أعمال إرهابية في المملكة لماذا لاتغادر؟".

ورد عبد الرحمن قائلا: " هذا لا يحدث بشكل يومي، الأمن والسلام موجودان على عكس بريطانيا، وعلى سبيل المثال، في لندن يوميا توجد مئات عمليات السرقة وهذا لا يحدث في السعودية".

وأضاف: "أنا أحب الحياة في السعودية، وحكومة المملكة تحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع".

وفي سياق منفصل، تحدث عبد الرحمن عن وفاة ابنته بالمملكة، قائلا:"عند وفاة ابنتي هنا في السعودية وجدت دعم ومساندة عجيبة من السعوديين".

وتابع: "توفيت إحدى بناتي حيث ولدت لديها مشاكل صحية وقضت نصف حياتها بالمستشفى وبعد 7 سنوات توفيت، الأمر كان صعب جدا ولكن رأيت في المملكة مساندة عجيبة من الأشخاص".

واستكمل: "في بريطانيا إذا أردت دفن شخص عليك أن تدفع مبالغ مالية كبيرة وهذا لا يوجد هنا ،أنا عند دفن ابنتي ما دفعت أي شيء".