السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



‏‎الباحة 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد، شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، فيما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظة بلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعدد من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

//انتهى/

04:42ت م

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